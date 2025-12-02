استعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي، وذلك عقب بلاغ ورد من هيئة الرقابة الإدارية بشأن وقوع عدد من المخالفات المالية والإدارية من الشركة المسند إليها إدارة المشروع.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، الذي أكد أن الشركة أجرت تعديلات جوهرية مخالفة للتصميمات الهندسية، شملت زيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، بما يتعارض مع رؤية الدولة للمشروع كممشى ترفيهي للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات مالية وتشغيلية أخرى.

كما استمعت النيابة إلى مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتها الجهة المالكة للمشروع، للوقوف على الملابسات المرتبطة بالمخالفات محل التحقيق.

وأمرت النيابة بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، لفحص المخالفات وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على سرعة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.