استجابة فورية.. الشرطة تنقذ مسنة بعد تعطل مصعد شقتها بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:33 م 02/12/2025

انقاذ مسنة

تعاملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مع بلاغ استغاثة تقدّم به أحد المواطنين يطلب المساعدة في نقل زوجته المسنّة إلى شقتهما بالطابق الخامس داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك بعد تعطل مصعد المبنى وصعوبة تحرّك السيدة لظروفها الصحية، في استجابة إنسانية وسريعة.
وتوجّهت القوات الأمنية فور تلقّي البلاغ إلى موقع الاستغاثة، وساعدت المواطن في نقل زوجته بأمان إلى داخل الشقة محل سكنهما، وسط تقدير واضح من الأسرة لتعاون رجال الشرطة.
ولاقت الواقعة إشادة واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تقديرهم للاستجابة الفورية وسرعة التعامل، مؤكدين أن ما حدث يجسّد الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية إلى جانب مهامها الأمنية.
كما استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل فوري لاستغاثة سيدة أخرى تطلب المساعدة في نقلها لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات، لكونها مقيمة بمفردها وغير قادرة على الحركة.

استجابة فورية الأجهزة الأمنية القاهرة تعطل مصعد

