نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بوجود انتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية بالبحيرة.

أكد المصدر، أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية يتوافر بها جميع الامكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل وكذا مرور مفتشي الصحة عليها بصفة يومية.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبة بعد أن فقدت مصدقيتها.

وأكد المصدر أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.