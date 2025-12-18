الجوازات والهجرة تُسهّل الحصول على الخدمات والمستندات للمواطنين

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين بأسلوب مُيسّر داخل مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات اليومية.

كثّفت الأجهزة المختصة جهودها لمتابعة الحالات الإنسانية داخل الأقسام والمقار التابعة للإدارة في المحافظات، حيث جرى التعامل مع الطلبات المقدمة بسهولة وانسيابية، مع إنهاء الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، دون الإخلال بجودة الخدمة المقدمة.

تعاملت الأقسام التابعة للإدارة مع عدد من كبار السن والمرضى، وتمكنت من إنهاء معاملاتهم خلال فترات زمنية قصيرة، في إطار توجه يهدف إلى تبسيط الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم اللازم لهم دون مشقة.

أكدت وزارة الداخلية استمرار العمل بهذه التسهيلات داخل جميع المواقع الشرطية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الأمني الحديثة، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البعد الإنساني في التعامل اليومي.

