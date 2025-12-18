أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، أكدت خلاله أنه بالنسبة لبيان مدعوم بصور تم تداوله بصفحة تابعة لأحد الأحزاب السياسية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الإدعاء بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

أكدت الوزارة أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تواجد سيدتين ضمن حملة المجلس القومي للمرأة لدعم السيدات المعيلات وغير القادرات لتوزيع بطاقاتهن الشخصية عليهن وإرشادهن لأماكن لجانهن دون توجيههن لصالح مرشح معين، كما احتوت الصور على سيدتين وشخص كانوا متواجدين بمحيط إحدى اللجان ادعوا قيامهم بإجراءات تطوعية لخدمة الناخبين.

وأشارت إلى أنه تم ضبطهم في حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.