إعلان

قوافل المحافظات.. استخراج 6452 بطاقة رقم قومي و25 ألف خدمة مميكنة

كتب : علاء عمران

12:30 م 14/12/2025

قطاع الأحوال المدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، في إطار سياسة وزارة الداخلية لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية.
وشملت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح، وأسفرت عن استخراج 6452 بطاقة رقم قومي و25.613 مصدرًا مميكنًا.
ونظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 13/12/2025. كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة، حيث تم تلبية الطلبات الفورية، واستخراج وتوصيل 814 بطاقة رقم قومي و149 مصدرًا مميكنًا في ذات اليوم.
وشملت الجهود الاستجابة للحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بإيفاد مأموريات إلى 63 حالة بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم. كما تم استخراج وتجديد بطاقات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة لنحو 283 مواطنًا، إلى جانب استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ490 مواطنًا.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما وفرته من وقت وجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة ميسرة ومتميزة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع الأحوال المدنية الخدمات الشرطية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة