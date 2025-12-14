قوافل المحافظات.. استخراج 6452 بطاقة رقم قومي و25 ألف خدمة مميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، في إطار سياسة وزارة الداخلية لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح، وأسفرت عن استخراج 6452 بطاقة رقم قومي و25.613 مصدرًا مميكنًا.

ونظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 13/12/2025. كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة، حيث تم تلبية الطلبات الفورية، واستخراج وتوصيل 814 بطاقة رقم قومي و149 مصدرًا مميكنًا في ذات اليوم.

وشملت الجهود الاستجابة للحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بإيفاد مأموريات إلى 63 حالة بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم. كما تم استخراج وتجديد بطاقات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة لنحو 283 مواطنًا، إلى جانب استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ490 مواطنًا.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما وفرته من وقت وجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بصورة ميسرة ومتميزة.

