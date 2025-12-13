قرار جديد من القضاء بشأن 46 متهمًا في خلية العجوزة الثانية

قررت محكمة الإرهاب الدائرة الثانية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية"، إلى جلسة 9 فبراير؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022 في محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية العامة، من خلال قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

بينما انضم باقي المتهمين للجماعة مع علمهم بأهدافها، ووجهت النيابة للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر ومن الثالث الثلاثين حتى الأربعين والسادس والأربعين تهمة تمويل جماعة إرهابية.