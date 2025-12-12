داخل شقة صغيرة بالجيزة، لم يتوقع أحد أن لحظة غفلة بسيطة ستقلب حياة أسرة رأسًا على عقب. طفلة لم تتجاوز عامين، كانت تلعب بين ألعابها الصغيرة، والابتسامة ترتسم على وجهها الصغير، دون أن تعرف أن الخطر يختبئ على مسافة يديها.

على "كومدينو" الغرفة، قطعة صغيرة من الحشيش تُركت دون قصد، ضائعة بين أغراض البيت اليومية. وببراءة الأطفال، اعتقدت الصغيرة أنها شوكولاتة، فتناولتها دون معرفة ما تحمله من سموم قاتلة.

طفلة بين الحياة والموت

دقائق قليلة كانت كافية لتبدأ حالة الإعياء الشديد، ضعفت عضلات قلبها، وتدهورت حالتها العامة بسرعة مخيفة ونُقلت إلى أقرب المستشفى، حيث اكتشف الأطباء مدى الخطر الذي تعرضت له.

التحقيقات كشفت أن والدها متعاطٍ للمخدرات، وأن الحادث وقع نتيجة إهمال وغفلة غير مقصودة. مباحث الجيزة ألقت القبض على الأب فور اكتشاف الواقعة، وأحيلت الطفلة إلى الرعاية الطبية الفورية، بينما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.