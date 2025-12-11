"مع الإعادة بين مرشحين".. الوطنية للانتخابات: فوز الطيب عبدالعزيز بانتخابات

تمكنت الأجهزة الأمنية في عدة محافظات من ضبط عدد من الأشخاص المخالفين أثناء سير العملية الانتخابية، ضمن جهود وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات وضمان نزاهتها.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن الضبطيات شملت عدة مخالفات، من بينها حيازة بطاقات شخصية ومبالغ مالية بهدف دفع الناخبين للتصويت لصالح مرشحين محددين، واستغلال سيارات وتوك توك لمرافقة الناخبين إلى اللجان، واستخدام مكبرات صوت لحثهم على التصويت، إضافة إلى توزيع كروت الدعاية الانتخابية.

وتمت عمليات الضبط في محافظات الأقصر، البحيرة، المنيا، وأسوان، كما شملت دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو وهي توجه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين محددين، حيث اعترفت بالواقعة أثناء المواجهة.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال متابعة العملية الانتخابية عن ضبط 27 شخصًا وسيدة في عدة محافظات، بسبب مخالفاتهم الانتخابية التي شملت حيازة بطاقات شخصية ومبالغ مالية وكروت دعائية، واستغلال سيارات وتوك توك ومكبرات صوت لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين، واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطين.

وأضاف البيان أن جميع المضبوطين جرى التحفظ عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعات، بما في ذلك جمع الأدلة والشهادات والتأكد من عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار مراقبة سير العملية الانتخابية لحماية حقوق الناخبين وضمان الالتزام بالقوانين الانتخابية.

