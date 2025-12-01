إعلان

أب يلقي ابنته من الطابق الثالث بشبرا الخيمة

كتب : مصراوي

05:51 م 01/12/2025

الأب المتهم وابنته المصابة

كشفت تحريات أمن القليوبية ملابسات بلاغ وصل لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى باستقبال عاملة مصابة بكسور وكدمات متفرقة، وادعائها سقوطها من علو.

خطوبة كلمة السر

بسؤال المصابة اتهمت والدها بالتعدى عليها بالضرب ودفعها من شرفة الشقة بالطابق الثالث؛ لوجود خلافات بينهما لرغبته فى إنهاء خطبتها من شخص بسؤاله أيد ما سبق.

أمكن ضبط والد المصابة سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

أب خطوبة ضرب شبرا الخيمة القليوبية

