شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين، انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وبحضور المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجها التحية إلى القامات القانونية والقضائية المرموقة المشاركة، كما شكر هيئة قضايا الدولة المصرية على دعوتها الكريمة وما بذلته من جهود في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.

وأكد الوزير أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادًا لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيدًا بما تم إنجازه في الدورة السابقة باعتباره رصيدًا ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.

كما أشار إلى أن جمهورية مصر العربية، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها، وأن تبادل الخبرات هو الطريق الأقصر لرفع كفاءة المؤسسات.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير اهتمام الوزارة الخاص بترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية، ووجه الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع، وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمه، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.

وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والسادة الحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية، والذي يشمل استعراض تاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.