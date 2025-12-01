إعلان

"الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المرحلة الثانية للبرلمان غدًا

كتب : أحمد أبو النجا

02:58 م 01/12/2025

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ودعت الهيئة في بيان لها جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر، الذي سيُعقد بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو، غدا الثلاثاء الموافق 2 /12 /2025، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وشملت انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وضمت هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية و5,287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1,316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

