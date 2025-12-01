إعلان

إصابة عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

كتب : علاء عمران

01:43 م 01/12/2025

مشاجرة -أرشيفية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة مطاى بوصول المصاب إلى المستشفى متأثراً برش خرطوش نتيجة خلاف عائلي مع مزارع، زوج شقيقة زوجته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش استخدمها في الاعتداء، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مشاجرة المنيا الأسلحة النارية

