ضبط شخصين سرقا مبرد مياه من أمام مصنع ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة مبرد مياه من أمام أحد المصانع ببني سويف.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتمكن الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف، كما تم ضبط التروسيكل المستخدم في السرقة والذي كان بدون لوحات معدنية.

وعند مواجهتهما، اعترف المتهمان بالواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبرد المستولى عليه.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

