إعلان

ضبط شخصين سرقا مبرد مياه من أمام مصنع ببني سويف

كتب : علاء عمران

12:50 م 01/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة مبرد مياه من أمام أحد المصانع ببني سويف.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتمكن الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف، كما تم ضبط التروسيكل المستخدم في السرقة والذي كان بدون لوحات معدنية.

وعند مواجهتهما، اعترف المتهمان بالواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبرد المستولى عليه.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مبرد مياه مركبة تروسيكل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة