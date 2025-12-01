إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب : علاء عمران

11:56 ص 01/12/2025

دقيق- أرشيفية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، تم خلالها ضبط نحو 10 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

