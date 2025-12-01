شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية في دورته الحادية والعشرين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

جاءت المشاركة بتشريف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واستجابة لدعوة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وحضر الفعاليات عدد من قيادات الهيئات القضائية وكبار المسؤولين.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رافق رئيس الهيئة خلال الافتتاح.

ويُعقد الاجتماع على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بالتعاون بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وهيئة قضايا الدولة في مصر، وبمشاركة وفود من مختلف الدول العربية، ويناقش مجموعة من المحاور الخاصة بتطوير أداء إدارات قضايا الدولة وتعزيز آليات عملها.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، قام المشاركون بجولة داخل متحف جامعة الدول العربية، شملت عرضًا لتاريخ الجامعة ومحطاتها البارزة منذ تأسيسها.

اقرأ أيضا:

بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح

بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح