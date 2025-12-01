إعلان

الداخلية تواصل ملاحقة المضاربين.. ضبط قضايا عملة بـ9 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

11:41 ص 01/12/2025

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية، بإجمالي تعاملات مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للمضاربة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المختلفة.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الحملات الأمنية

