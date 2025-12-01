نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته إلى الغد

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته المقررة اليوم الاثنين إلى الغد.

وأمس الأحد، قدم نتنياهو رسميًا طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن قضايا الفساد وخيانة الأمانة المُتهم فيها.

وقال نتنياهو، في طلب العفو المكون من 14 صفحة بالإضافة إلى ملاحق، بما في ذلك لائحة الاتهام، إن التحقيقات في قضيته بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماته بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر لسنوات كثيرة.

وأضاف: "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرًا آخر"، زاعمًا أن استمرار محاكمته يثير خلافات "وأنا مقتنع بأن إنهائها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

ولكن أثار طلب العفو غضب زعماء المعارضة الإسرائيلية، ودعوا الرئيس إلى رفضه. وقالوا إن إنهاء محاكمة نتنياهو في تهم الفساد من شأنه أن يضر بسيادة القانون ويسمح له بالتهرب من المسؤولية عن أخطائه.