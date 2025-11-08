بسبب أولوية المرور.. تفاصيل مشاجرة بين سائق أتوبيس وتوك توك بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين سائق أتوبيس نقل جماعي وسائق مركبة توك توك بأحد شوارع القاهرة.

وبالفحص والتحريات، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتبين أن الخلاف نشب بين الطرفين بسبب أولوية المرور أثناء السير في الشارع.

وتمكنت الأجهزة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترف كلاهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في المقطع المتداول.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، فيما تواصل النيابة العامة متابعة التحقيقات لضمان ضبط المرور ومنع تكرار مثل هذه المشاجرات.