انطلقت اليوم أعمال لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي لتغطية انتخابات مجلس النواب، المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (52) لسنة 2025.

عُقد الاجتماع الأول للجنة بمقر الهيئة، بحضور أعضائها من نخبة الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

والتقت اللجنة بالقاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آلية العمل المنهجية ووضع ضوابط الرصد، مع التأكيد على الأهمية القصوى لدور اللجنة في ضمان تغطية إعلامية محايدة ومهنية للعملية الانتخابية.

كما تناول الاجتماع وضع إطار تنفيذي عملي لمهام اللجنة، حيث تم التأكيد على الرصد الشامل واليومي لجميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وتقديم تقارير تحليلية وموضوعية للهيئة، وضرورة الالتزام بالحياد التام والموضوعية في التغطية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومواجهة أي محتوى إعلامي يتضمن تحريضًا أو إساءة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمل اللجنة يمثل مرجعية احترافية للهيئة، ويسهم في تحقيق الرقابة الذاتية والمهنية على الأداء الإعلامي، بما يعزز من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

ويتولى رئاسة اللجنة القاضي محمد علي حسن عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم في عضويتها عددًا من القضاة والخبراء والإعلاميين، من بينهم: المستشار شريف محمد منير حشيش، والمستشار هاني أحمد محمد جاد الله، عضوا مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب الدكتور أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلاء الدين ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو رأفت الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المعطي أبو زيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

كما تضم اللجنة نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالي الصحافة والإعلام، من بينهم الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام، وأميمة شكري ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، وتغريد حسين ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى محمد عبد الحافظ الخبير في مجال الصحافة، والإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ الخبير في مجال الإعلام، وأيمن ولاش مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة