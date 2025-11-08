واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية على كافة الأقسام التابعة للإدارة بجميع المحافظات، لتقديم كل التيسيرات الممكنة لهم.

وقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سريع وميسر.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل استخراج المستندات في جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.