الداخلية: التيسير على كبار السن وذوي الإعاقة في الحصول على المستندات الشرطية

كتب : علاء عمران

12:45 م 08/11/2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية على كافة الأقسام التابعة للإدارة بجميع المحافظات، لتقديم كل التيسيرات الممكنة لهم.

وقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سريع وميسر.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل استخراج المستندات في جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة المستندات الشرطية

