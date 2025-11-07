لمدة 3 أيام.. غلق كلي بشارع 26 يوليو القادم من كوبري 15 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقًا كليًا لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بمحطة "وادي النيل"، اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام.

ويأتي الغلق في إطار استكمال أعمال الشدة المعدنية اللازمة لتركيب 12 برجًا معدنيًا بطول 120 مترًا بالمسار المشار إليه، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوميًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، لتقليل التأثير على حركة المرور.

التحويلات المرورية البديلة:

المسار الأول:

القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يسلك يمينًا شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل والعودة مجددًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز موقع الأعمال.

المسار الثاني:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، بالإضافة إلى نشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة ومنع أي تكدسات لحين انتهاء الأعمال.