إعلان

إصابة 7 رجال إطفاء إثر انفجار سيارة في نيويورك

كتب : مصراوي

08:35 ص 06/11/2025

انفجار سيارة في نيويورك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أصيب 7 من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية، إثر انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران في حي برونكس.

ووفقا لبيان نشرته إدارة الإطفاء، توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث استجابة لبلاغات عن نشوب حريق في سيارات ومخلفات، وعند وصولهم، عثروا على سيارات وكميات من القمامة مشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ.

وأوضح البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 من رجال الإطفاء، بينهم 5 تعرضوا لحروق في الأيدي والوجوه، وتم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الإدارة، أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار سيارة في نيويورك انفجار سيارة نيويورك الشرطة الأمريكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان