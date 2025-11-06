إصابة 7 رجال إطفاء إثر انفجار سيارة في نيويورك



وكالات

أصيب 7 من رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية، إثر انفجار سيارة اشتعلت فيها النيران في حي برونكس.

ووفقا لبيان نشرته إدارة الإطفاء، توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث استجابة لبلاغات عن نشوب حريق في سيارات ومخلفات، وعند وصولهم، عثروا على سيارات وكميات من القمامة مشتعلة، قبل أن يحدث انفجار مفاجئ.

وأوضح البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 من رجال الإطفاء، بينهم 5 تعرضوا لحروق في الأيدي والوجوه، وتم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الإدارة، أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لروسيا اليوم.