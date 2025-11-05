إعلان

انقلاب ميكروباصين على الطريق الأوسطى

كتب : محمد شعبان

06:49 م 05/11/2025

انقلاب ميكروباص - ارشيف

شهد الطريق الأوسطي حادث انقلاب ميكروباصين، مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى 15 مايو لتلقي العلاج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث في الاتجاه القادم من التجمع نحو مدينة 15 مايو، ورفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أن الإصابات تتنوع بين كدمات وجروح سطحية وحالات اشتباه بكسور.

وتجري الأجهزة المختصة التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

