كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن المستشار سامح عبد الوهاب، رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، ترشحه رسميًا على مقعد رئيس نادي قضاة مصر في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 19 ديسمبر 2025، لاختيار مجلس إدارة جديد خلفًا للمستشار أبو الحسين قايد، وسط استعدادات مكثفة وإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.

ويترقب الوسط القضائي الحدث البارز المتمثل في الانتخابات الكلية لنادي قضاة مصر، والتي تُجرى لاختيار مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة المجلس الحالي.

وأكد المستشار سامح عبد الوهاب، في بيان ترشحه، عزمه على تقديم رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز دور النادي في دعم القضاة والدفاع عن استقلال القضاء، مشيرًا إلى أهمية توسيع الخدمات المقدمة لأعضاء النادي وتحقيق التواصل المستمر بين مختلف فئات السلطة القضائية.

ويشغل المستشار عبد الوهاب حاليًا منصب السكرتير العام لنادي قضاة جنوب سيناء، ويتمتع بسيرة مهنية مشهود لها بالكفاءة والانضباط والخبرة في العمل القضائي.

وتُجرى الانتخابات على 17 مقعدًا تشمل: مقعد الرئيس، ومقعد المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية (يكون أحدهم قاضيًا على الأقل)،وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة (يكون أحدهم من وكلاء النائب العام).

وقد تم فتح باب الترشح من الأحد 2 نوفمبر حتى 9 نوفمبر الجاري (باستثناء يوم الجمعة)، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي القضاة، التي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.