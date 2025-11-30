وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات في المحاكم والشهر العقاري لعام 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي، حيث شملت ترقية 8798 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، موزعين على الأقسام المدنية وأقلام المحضرين والمحاكم المتخصصة والعمال والحرفيين. وجاء توزيع الترقيات كالتالي:

5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 من العمال والحرفيين.

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025. وجاءت الترقيات على النحو التالي:

807 موظفين في تخصص القانون، و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية، و950 من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واعتمد الوزير أيضًا ترقية 420 موظفًا من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها، بينهم:

113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبير من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة في مختلف الدرجات والمجموعات الوظيفية.

كما تمت ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية المختلفة، بواقع 75 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين، و330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

جدير بالذكر أن حركة ترقية العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية تشمل المستحقين حتى عام 2025، فيما تُعد حركة ترقيات الشهر العقاري الثانية خلال العام نفسه، ليصل إجمالي من جرى ترقيتهم بالمصلحة خلال 2025 إلى 4798 موظفًا.

وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دعمًا للكوادر الوظيفية وتحقيقًا لمبدأ العدالة المؤسسية.

