أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا في جلستها المنعقدة اليوم تقضي بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته الأوراق من مخالفات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية.

بهذه الأحكام، يرتفع إجمالي الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تضمّها المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، بالإضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة اليوم.

من بين الدوائر التي تم إلغاء الانتخابات بها ما يلي:

1- إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها.

2- إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة.

3- إلغاء دائرة البلينا في سوهاج.

4- إلغاء انتخابات دائرة ملوي في المنيا.

5- إلغاء دائرة أبو قرقاص في المنيا.

6- إلغاء دائرة حوش عيسى في البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.

7- إلغاء انتخابات أبو تيج في أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.

8- إلغاء دائرة الطامية في الفيوم وإعادة الانتخابات فيها.

9- إلغاء انتخابات منقباد في أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.

10- إلغاء الانتخابات في إسنا بالأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

11- إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

كانت المحكمة الإدارية العليا حجزت 187 طعنًا انتخابيًا للحكم بجلسة السبت، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستجابة الهيئة الوطنية وإرسال محاضر الفرز للمحكمة.

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.