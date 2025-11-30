إعلان

الحكم في استئناف هدير عبد الرازق على قرار منعها من التصرف في أموالها.. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

01:00 ص 30/11/2025

هدير عبدالرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، حكمها في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على أمر المنع من التصرف في أموالها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق المعارضة الاستئنافية المقدمة من هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا، لاتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة إليها 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وارتكاب فعل فاضح علنًا باستخدام إيحاءات وعبارات وتلميحات ذات طابع جنسي في محتواها المنشور، والإعلان عن دعوة تتضمن إغراءً للفجور من خلال نشر صور ومقاطع مخلة بالآداب، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية بنشر محتوى يتضمن تجاوزات تتعارض مع قيم المجتمع المصري، وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على منصات التواصل بغرض تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هدير عبدالرازق أموال هدير عبدالرازق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320