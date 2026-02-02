إعلان

فيديو | مشاجرة أسرية تتحول لحريق بكشك بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

02:00 م 02/02/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام عدة أشخاص بإضرام النار عمدًا في كشك مملوك لشقيق المبلغ بالإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بتاريخ 1 الجاري، تبلغ لمركز شرطة القصاصين بحدوث مشاجرة ونشوب حريق بأحد الأكشاك بدائرة المركز، ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز، وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات، وأسفر عن احتراق الكشك بمحتوياته.

وبسؤاله، أتهم عددًا من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب إثر مشاجرة بسبب خلافات حول لهو الأطفال، وعقب ذلك قاموا بإضرام النار بالكشك ملكه باستخدام مادة قابلة للاشتعال.

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة مركز شرطة التل الكبير)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

