"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع

كتب- أحمد أبو النجا:

حصل "مصراوي" على أول صور من موقع حادث تصادم قبل نفق الأوتوستراد بين سيارة تريلا وعدد من السيارات الملاكي بالقاهرة، في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جاري حصر أعدادهم.

انتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث أسفل نفق الأوسطى بطريق الأوتوستراد اتجاه القاهرة الجديدة، واستخدمت فرق الإنقاذ أدوات لتقطيع السيارات وسط محاولات لإعادة تنظيم حركة المركبات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لحصر الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة النقل بعدة سيارات داخل النفق، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

