إعلان

لـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 116 متهماً بخلية داعش التجمع

كتب : صابر المحلاوي

03:47 م 22/02/2026 تعديل في 03:48 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 116 متهماً في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، إلى جلسة 24 مايو لسماع الشهود.

المتهمين بخلية داعش التجمع

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، أسس المتهم الأول جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الثالث تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثاني مسؤولية العمل الأمني بالجماعة، والمتهم الثالث مسؤولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة، وتولى المتهمون من الرابع حتى السادس مسؤولية الدعم المالي واللوجستي، والمتهم السابع مسؤولية العمل العسكري، والمتهم الثامن مسؤولية الملف الإعلامي.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتدريب الأفراد وتعليمهم فنون قتالية، وتعليمهم استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخرى.

كما وُجهت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية داعش التجمع إرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
أخبار المحافظات

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم
سفرة رمضان

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟