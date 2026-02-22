قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 116 متهماً في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، إلى جلسة 24 مايو لسماع الشهود.

المتهمين بخلية داعش التجمع

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2 يوليو 2022 وحتى 6 يونيو 2024، أسس المتهم الأول جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الثالث تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، حيث تولى المتهم الثاني مسؤولية العمل الأمني بالجماعة، والمتهم الثالث مسؤولية التأصيل الشرعي لأعضاء الجماعة، وتولى المتهمون من الرابع حتى السادس مسؤولية الدعم المالي واللوجستي، والمتهم السابع مسؤولية العمل العسكري، والمتهم الثامن مسؤولية الملف الإعلامي.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين الثاني والسابع والثامن بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتدريب الأفراد وتعليمهم فنون قتالية، وتعليمهم استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية ووسائل تقنية أخرى.

كما وُجهت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ولآخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة.