قررت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية واحتياجات الأسرة المصرية بجودة عالية وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

أوضحت الوزارة أنها كثّفت التعاون مع كبرى المصانع والكيانات التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير الملابس والمستلزمات الشتوية ضمن المبادرة، مع توسيع نطاق المشاركة عبر إضافة عدد كبير من السلاسل التجارية والأسواق الكبرى والموردين.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الكيانات المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية، و14 شادر رئيسي وفرعي، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا منتشرين في محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.



كما تستمر وزارة الداخلية في توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وقوافل منظومة "أمان" المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية

وتتضمن هذه المنافذ جميع السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، إلى جانب المستلزمات المنزلية والملابس، بأسعار مخفضة، وذلك على المواقع الموضحة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز دورها المجتمعي في توفير الدعم والرعاية الإنسانية، عبر مبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتضمن توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.