كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنًا انتخابيًا للنظر فيها في آخر جلسة اليوم، بعد إعادة نظرها صباح اليوم، عقب تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر فرز وتجميع نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتُعد هذه الطعون الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق للمحكمة الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، فيما يبقى العدد الأكبر مطروحًا اليوم، ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية في المرحلة المقبلة.