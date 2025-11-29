إعلان

قبل الحكم... ماذا قال البلوجر محمد عبدالعاطي عن محتواه الخادش للحياء؟

كتب : أحمد عادل

12:27 م 29/11/2025

البلوجر محمد عبدالعاطي

كتب- أحمد عادل:
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم السبت حكمها على البلوجر محمد عبدالعاطي في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي من خلال برنامج "مع كامل احترامي".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، حيث أقر بتحصله على عوائد مادية من تطبيق يوتيوب كأرباح مشاهدات مقابل إذاعته لبرنامج "مع كامل احترامي".
وأضاف عبد العاطي أن شركة الدعاية والإعلان، المملوكة لشقيقه، هي التي تتحصل على عوائد الفيديوهات من خلال حسابها البنكي، ويحصل هو على 70% من تلك العوائد، والتي تُقدر بما بين 30 إلى 50 ألف جنيه تقريبًا عن كل فيديو.
ونفى صانع المحتوى تهمة خدش الحياء العام، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بتغطية الألفاظ الخارجة لجعل المحتوى مقبولًا وغير مخالف، ولم يكن يعلم أن هذا التصرف يُعاقب عليه القانون.
وتابع أن فكرة البرنامج كانت على سبيل التسلية فقط، وبعد الانتشار الواسع والمشاهدات العالية بدأ في تحقيق عوائد مادية.

محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر محمد عبدالعاطي برنامج مع كامل احترامي النيابة العامة

