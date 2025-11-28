ضبط شاب روج لبيع أسلحة بيضاء على مواقع التواصل بقصد النصب

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على شاب روج لبيع أسلحة بيضاء على مواقع التواصل بقصد النصب في منطقة الأميرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وبفحص المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف المتهم بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم ببيع أسلحة بيضاء والتحصل على مبالغ مالية منهم ثم غلق هاتفه بعد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.