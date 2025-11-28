الداخلية تحباط تهريب حاويتي ألعاب نارية وأجهزة لاسلكية ومستلزمات طبية

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محاولة لتهريب شحنتين عبر أحد الموانئ البحرية، بعد ضبط عنصرين جنائيين حاولا إدخال كميات كبيرة من الألعاب النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والصواعق والكاميرات ومستلزمات طبية ومنشطات وقطع غيار سيارات داخل حاويتين قادمتين من الخارج.

بتقنين الإجراءات وتفتيش الحاويتين تم ضبط أكثر من 186 ألف قطعة ألعاب نارية، و1400 جهاز لاسلكي، و4800 بطارية، وقرابة مليوني قرص لعقاقير طبية، و9000 عبوة منشطات، و2400 جهاز صاعق كهربائي، و850 كاميرا لاسلكية، و121 ألف قطعة مستحضرات تجميل.

وقُدرت قيمة المضبوطات بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.