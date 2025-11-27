إعلان

اتمسك بـ "سلاح هيكلي".. ضبط أحد أنصار مرشح خلال احتفال انتخابي بالشرقية

كتب : محمد الصاوي

07:10 م 27/11/2025

اتمسك بـ ''سلاح هيكلي''.. ضبط أحد أنصار مرشح خلال

تمكن رجال الأمن بمحافظة الشرقية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة كفر صقر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد أنصار مرشح بمجلس النواب وهو يحمل سلاحاً نارياً أثناء الاحتفال بفوز المرشح.

سلاح وهمي

وبالفحص تبين أن السلاح الظاهر في الفيديو عبارة عن سلاح هيكلي "بلاستيكي"، وأقر المتهم بحيازته وارتكابه الواقعة كما ظهر بالمقطع.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

