طريقة الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة إلكتروينًا

كتب : صابر المحلاوي

03:25 م 27/11/2025

محكمة الأسرة - أرشيفية

تتيح وزارة العدل إمكانية إمكانية الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة بشكل إلكتروني، سواء برقم القضية أو بالاسم، دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم.

وتأتي الخدمة في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الاستعلام عن القضايا.

الاستعلام برقم القضية أو الاسم

ويتم الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة من خلال الخطوات التي نعرضها كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل (هنا).

- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن القضايا.

- الانتقال إلى صفحة جديدة واختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية أو بالبيانات الشخصية.

- معرفة مواعيد الجلسات

كما أتاحت وزارة العدل كذلك خدمة الاطلاع على "رول" الجلسات بحيث يمكن للمستخدم:

- الدخول إلى موقع الوزارة.

- اختيار خدمة الاستعلام عن رول المحكمة.

- تحديد نوع القضية ورقمها وتاريخها لمعرفة موعد الجلسة والتفاصيل كاملة.

- البحث عن القضايا برقمها في محكمة الأسرة

وتأتي هذه الخطوات في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية لرفع كفاءة الخدمات القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، بما يضمن سهولة الحصول على المعلومات وسرعة إنجاز الإجراءات.

