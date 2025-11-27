حكم من الاستئناف بشأن المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في البساتين



قبلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف متهم بالاتجار في المواد المخدرة (الترامادول -الاستروكس -الهيروين)، على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه من محكمة جنايات أول درجة، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة للسجن المشدد 15 سنة.



وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة أقراص الترامادول المخدرة والاستروكس والهيروين في نطاق دائرة قسم شرطة البساتين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أفادت بقيام "شخص - له معلومات جنائية" بترويج المواد المخدرة في نطاق دائرة قسم شرطة البساتين.



بإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وعُثر وبحوزته كمية من (أقراص الترامادول -الاستروكس -الهيروين)، بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



