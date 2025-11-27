إعلان

ضبط 4 متهمين لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

12:17 م 27/11/2025

قطاع مكافحة المخدرات-أرشيفية

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد أربعة عناصر إجرامية من القليوبية والشرقية والإسماعيلية، لتورطهم في غسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسيل أموال


وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء الأموال عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، لإظهارها كأموال مشروعة.


واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

