ضبط 4 متهمين لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد أربعة عناصر إجرامية من القليوبية والشرقية والإسماعيلية، لتورطهم في غسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسيل أموال



وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء الأموال عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ، لإظهارها كأموال مشروعة.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة



