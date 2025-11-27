إعلان

مصرع وإصابة 13 شخصا في أسوأ حادث تشهده القطارات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات

كتب : مصراوي

08:41 ص 27/11/2025

قطار في الصين - صورة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت السلطات في مدينة كونمينج بجنوب غرب الصين، إن قطارا اصطدم بمجموعة من عمال السكك الحديدية اليوم الخميس، ما أدى إلى وفاة 11 شخصا وإصابة 2 آخرين، في أسوأ حادث تشهده شبكة القطارات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكر مسؤولون، أن الحادث وقع في أثناء اختبار معدات مسح زلزالي وصدم القطار العمال عند مروره في جزء منحن داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان.

وأضافوا أن المحطة استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

تُعد شبكة السكك الحديدية الصينية الأكبر في العالم إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتُسجل مليارات الرحلات سنويا.

ورغم الإشادة بكفاءتها، تعرضت الشبكة لانتقادات عقب حوادث كبيرة أبرزها حادث عام 2011 في إقليم تشجيانج الذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة نحو 200.

وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما اصطدم قطار في مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد بعمال على خط قطارات لانتشو-شينجيانج، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار في الصين حادث قطار في الصين الصين شبكة قطارات الصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان