أم مكة" تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

07:55 م 26/11/2025

البلوجر أم مكة

تقدم دفاع البلوجر "أم مكة" بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضد موكلته بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم مكة" بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.

كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات لها ببث مقاطع مصورة تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتربح منها بالمخالفة للقانون.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل الاتهام، إلى جانب البيانات المالية الخاصة بحساباتها البنكية، ووجهت لها تهمة غسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وأنكرت المتهمة ما نُسب إليها، مؤكدة أن المقاطع التي تقدمها تهدف إلى التسلية وتحقيق مشاهدات فقط، دون نية للإساءة أو خدش الحياء العام.

