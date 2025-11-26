لم يكن مساء الطوابق بفيصل عاديًا، فبينما كان المارة يعبرون شارع عبدالعزيز ككل يوم، انطلقت فجأة حالة من الفزع بعد تسرب أنباء عن سيدة تحاول إنهاء حياتها داخل أحد العقارات.

دقائق مرت كالصاعقة قبل أن تتحول العمارة الهادئة إلى مركز طوارئ حي، بعد اكتشاف سيدة سودانية مصابة بجروح قطعية خطرة في الرقبة والبطن، وسط حالة ذهول بين الجيران الذين لم يتوقعوا أن يشهدوا مثل هذا المشهد الدرامي في قلب المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السيدة تدعى أم سلمى صالح (59 عامًا) كانت في حالة اضطراب شديد قبل أن تُقدم على إيذاء نفسها مستخدمة أداة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في منطقتي الرقبة والبطن، وسط حالة من الذهول بين الجيران الذين سارعوا بطلب النجدة.

إنقاذ اللحظة الأخيرة

وخلال دقائق، وصلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث باشر الفريق الطبي تقديم الإسعافات الطارئة قبل نقل السيدة إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية اللازمة، بينما أكد مصدر أن حالتها وضعت تحت مراقبة دقيقة لتقييم مدى استقرارها الصحي.

الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا حول العقار، وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث، مع سماع أقوال عدد من السكان لمعرفة الظروف التي سبقت الواقعة وما إذا كانت هناك ضغوط أو عوامل نفسية أدت إلى دفع السيدة لمحاولة إيذاء نفسها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.