ششهد طريق القاهرة أسيوط الزراعي اليوم الأربعاء حادثًا مروريًا إثر انقلاب تروسيكل كان محمّلًا بعدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بإصابات متفاوتة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج.

وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها شهود عيان في موقع الحادث، فإن التروسيكل كان يسير بسرعة مرتفعة نسبيًا عند أحد المنحنيات، قبل أن يفقد سائقه السيطرة عليه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق.

وأوضح الشهود أن الارتباك المفاجئ لدى قائد المركبة، إلى جانب الحمولة الزائدة، كانا من أبرز الأسباب المرجّحة لوقوع الحادث.

بلاغ إلى النجدة

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة ووحدة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث قامت الفرق الطبية بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم مباشرة إلى مستشفى العياط.

أكد مصدر مطلع أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح سطحية، وأن جميع المصابين وُضعوا تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم.

الأجهزة الأمنية رفعت آثار الحادث من الطريق وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها بعد تعطل محدود استمر لعدة دقائق وتحرير محضر رسمي بالواقعة.