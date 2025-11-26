كشفت النيابة العامة، في مرافعتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية، تفاصيل صادمة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرون، والمتعلقة بتكوين عصابة دولية لتصنيع المخدرات التخليقية.



وقدم وكيل النائب العام وصفًا مرعبًا لما وثقه المتهم السادس من مقاطع فيديو لشباب يتناولون المخدرات المصنعة داخل المعمل السري، مؤكدًا أن المتهمين حولوا هؤلاء الشباب إلى "فئران تجارب"، بهدف التأكد من فاعلية المواد المخدرة قبل ترويجها.



وتضمنت المرافعة استعراضًا لاعترافات المتهمين، والأدلة الرقمية والتقارير الفنية، التي أثبتت جلب المواد الأولية من الخارج، وتصنيعها داخل شقة وفّرها المتهم السادس، وتجهيزها بمعدات كاملة للتصنيع.



وطلبت النيابة أمام المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الإعدام، قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل القضية إلى 8 ديسمبر لسماع الدفاع.