إنقاذ عقار من ألسنة النيران بشبرا الخيمة

كتب : محمد شعبان

07:18 م 25/11/2025

حريق شقة

شهد شارع الحرية بشبرا الخيمة حالة من الهرج بعد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق.

وفور ورود البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أدوار العقار أو العقارات المجاورة.

لا توجد إصابات

حسب الإفادات الأولية، لم يُسجَّل وقوع أي إصابات حتى الآن، بينما تستمر عمليات التبريد وفحص أسباب اندلاع الحريق.

وتشهد المنطقة حالياً انتشارًا لقوات الشرطة لتأمين المكان ومنع تجمع المواطنين، إلى جانب استمرار جهود رجال المطافئ لإخماد أي بقايا للنيران.

