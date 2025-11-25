شهد شارع الحرية بشبرا الخيمة حالة من الهرج بعد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق.

وفور ورود البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أدوار العقار أو العقارات المجاورة.

لا توجد إصابات

حسب الإفادات الأولية، لم يُسجَّل وقوع أي إصابات حتى الآن، بينما تستمر عمليات التبريد وفحص أسباب اندلاع الحريق.

وتشهد المنطقة حالياً انتشارًا لقوات الشرطة لتأمين المكان ومنع تجمع المواطنين، إلى جانب استمرار جهود رجال المطافئ لإخماد أي بقايا للنيران.