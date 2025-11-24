"هند" تطلب خلع زوجها بعد عام من الزواج: "شوفته بيتحرش ببنتي"

تقدمت "هند. م"، 34 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها بإنهاء زواجها الذي استمر عامًا واحدًا فقط، مؤكدة أن سبب طلبها يعود إلى تعرض ابنتها الكبرى، البالغة من العمر 11 عامًا، لمحاولة تحرش من زوجها الحالي، قائلة: "شوفتُه بعيني".

وأوضحت "هند" في دعواها أنها تزوجت من "علي. س"، 36 عامًا، بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجها الأول، رغبة منها في توفير حياة مستقرة لابنتيها وتعويضهما عما فقدتاه، وأضافت أنها حرصت منذ البداية على التقريب بين الزوج وبناتها، أملاً في تكوين أسرة متماسكة، إلا أن ما ظهر لاحقًا من سلوكيات "كشف لها حقيقة مختلفة تمامًا عما كانت تتوقعه"، بحسب وصفها.

وقالت الزوجة إنها لاحظت خلال الأشهر الأخيرة من الزواج تزايد اهتمام الزوج بالطفلة الكبرى بطريقة غير مبررة، وحرصه على الجلوس معها منفردًا رغم محاولاتها المستمرة منع ذلك، وأضافت أن ابنتها بدأت تُظهر علامات خوف وتوتر، وابتعدت عن الحديث معه، وطلبت النوم بجوارها باستمرار.

وتابعت "هند" أنها حاولت تفسير هذا التغير في سلوك طفلتها، إلى أن صدمت بالواقعة التي "غيرت مجرى حياتها"، عندما دخلت إحدى الغرف فجأة لتجد زوجها يتحرش بالطفلة ويحاول لمسها بطريقة غير لائقة، وأكدت أنها سارعت إلى احتضان ابنتها وإبعادها عنه، بينما حاول الزوج إنكار ما حدث مدعيًا أنه كان "يتعامل معها كابنته"، وهو ما اعتبرته الزوجة تبريرًا غير مقبول ولا يتوافق مع ما شاهدته بنفسها.

وأضافت أنها غادرت المنزل فورًا بصحبة ابنتيها، بعدما فقدت الثقة في زوجها تمامًا، وتوجهت إلى أسرتها التي دعمت قرارها، وفي اليوم نفسه، حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، ثم تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في زواج يشكل خطرًا على ابنتها، وأن حماية أطفالها تأتي في المقام الأول.

وحملت دعوى الخلع رقم 237 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم حتى الآن.

