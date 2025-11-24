إعلان

الداخلية تكشف حقيقة مزاعم مرشح في حلوان حول تعطيل التصويت

كتب : أحمد أبو النجا

04:46 م 24/11/2025

الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد مرشحي مجلس النواب وجود محاولات لتعطيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بإحدى الدوائر الانتخابية بحلوان بالقاهرة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أن الواقعة نتجت عن ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، أفادا بتضررهما من القائم على النشر، حيث قام بالتعدي عليهما بالسب أثناء إدلاءهما بصوتهما لرفضهما التصويت لصالحه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية تعطيل التصويت انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الانتخابية بحلوان

