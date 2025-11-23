إعلان

شاب يقتل عمه بسبب "بيض الفراخ" في بولاق الدكرور

كتب : محمد شعبان

11:08 م 23/11/2025

جريمة قتل - تعبيرية

في شارع مكتظ بالسكان ببولاق الدكرور، انتهى خلاف عائلي بسيط حول تربية الدواجن فوق سطح العقار بجريمة مأساوية سقط على إثرها مسن قتيلا على يد ابن شقيقه.

الخلاف اشتعل عندما اتهم المجني عليه ابن أخيه بسرقة بيض الفراخ، ليتطور النقاش الحاد بينهما إلى مشاجرة انتهت بطعنة نافذة في الرقبة سقط معها المسن جثة هامدة.

القبض على المتهم

حالة من الصدمة سيطرت على الأهالي الذين سمعوا الصراخ، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على المتهم.

وخلال التحقيقات، أقر الشاب بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم، لتبدأ رحلة جديدة أمام جهات التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة.

جريمة قتل تربية دواجن بيض الجيزة بولاق الدكرور

