تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة "توك توك" بالزاوية الحمراء لـ29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من سائق يفيد بسرقة التوك توك الخاص به أثناء ركنه بأحد الشوارع بمنطقة الزاوية الحمراء.

على الفور شكل رجال المباحث فريق بحث وتحري أسفر جهودهم عن تحديد هوية المتهمين، وضبطهم وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

اقرأ أيضًا:

أول قرار من القضاء بشأن دعوى غلق المواقع والتطبيقات المخلة

بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل